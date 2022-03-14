Заместитель Блинкена предположила, что Путин хочет "уничтожить Украину"

Венди Шерман. Кадр из видео: YouTube/Radio Liberty

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью с Fox News заявила, что создается впечатление, будто Путин намерен "уничтожить Украину", передает сайт Департамента со ссылкой на канал.

По словам Шерман, огромное давление на Путина и его правительство поспособствовало появлению некоторых признаков готовности России к серьезным переговорам.

Но одновременно с этим, как говорит замгоссекретаря США, создается впечатление, что российский президент хочет "уничтожить Украину".

"Пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину", - сказала Шерман.

Ранее США отказались предоставить Украине истребители МиГ-29 через Польшу. Так как это может расцениваться Россией как эскалация со стороны НАТО и привести к их значительному ответу.

Шерман прокомментировала в интервью эту ситуацию.

"Послушайте, если бы я была президентом Зеленским, я бы хотела всего, что только можно получить, так что я все понимаю. Однако Пентагон заявил, что переместить эти самолеты очень сложно", - утверждает Шерман.

Напомним, США пообещали выделить Украине помощь в размере 13,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960575-zamestitel-blinkena-predpolozhila-chto-putin-hochet-unichtozhit-ukrainu/