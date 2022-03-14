"Вы моя семья": как российские звезды попрощались с Instagram и миллионами подписчиков

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

После объявления об ограничении работы Instagram в России звезды шоу-бизнеса принялись прощаться со своими подписчиками, которые наблюдали за их жизнью, радостями и горестями через соцсеть. Популярные блогеры признались поклонникам в любви и заявили, что те стали их семьей, передает NUR.KZ.

Известие об ограничении работы Instagram в России сильно повлияло на жизнь знаменитостей и бизнесменов, которые привыкли продвигать себя, свой товар через соцсеть и зарабатывать на ней.

"Сколько мы вместе с вами прошли тут в Инстике. И я очень хочу завтра удалить этот пост за ненадобностью прощаться и продолжить вести страницу. Но пока так, и я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку все эти годы, за то, что благодаря вам, вашей любви, вашему вниманию я стала той, кто я есть.

Наша с вами любовь всегда взаимна, и вместе мы сделали и создали очень очень много хорошего. Спасибо вам, мои дорогие, любимые, за все эти годы. Я буду скучать по этому формату общения с вами", - написала Оксана Самойлова.

"Я буду скучать. Я надеюсь, что все наладится и мы сюда еще вернемся и порвем танцпол. 11 лет - это огромный кусок моей жизни. От жизни тут были огромные плюсы и минусы. Из плюсов - это общение с вами, новые знакомства, колоссальные возможности, монетизация, реализация разных проектов, рост популярности, возможность быть ближе к людям, для которых ты как сестра, подруга, соседка, близкий человек. Огромное количество приятных слов, комплиментов, радости, поздравлений, вдохновления.

Из минусов - это, конечно же, хейт, это зависть, это "новые друзья" ради хайпа и пиара, это вынос личной жизни и превращение ее в публичную, использования меня со стороны других людей для личных реализаций. Но оставим все это в прошлом, вы моя семья, с которой мы делили одну площадку. Я верю, что все будет хорошо, я люблю вас и не говорю "прощайте", я говорю: "До новых встреч, мои дорогие", - высказалась Ксения Бородина.

"Для меня общение с единомышленниками является неотъемлемой частью моей жизни. Для меня важно делиться знаниями, энергией, информацией. И Инстаграм был одной из самых комфортных и удобных площадок для этого. Люблю вас, спасибо за многолетнее доверие поддержку", - поблагодарила подписчиков Вика Боня.

"Вот такой фотографией я хочу отметить закрытие Инстаграма в России. В карусели вы также можете увидеть мою первую фотографию в Инстаграме. По иронии судьбы, она была сделана в Киеве, во время съемок программы "Танцi з зiрками". Я тогда вообще думала, что Инстаграм - это такая программа, где можно накладывать фильтры, поэтому экспериментировала с фото, даже не понимая, что это может видеть кто-то кроме меня.

И вот, спустя 11 лет и 1,8 миллиона подписчиков я выкладываю памятное фото, которое подведет красную черту в большом периоде моей жизни! И тут я не только про Инстаграм. Так уж совпало, что прошлое мое стало мне мешать двигаться дальше. И пришло время освободиться от него", - заявила Анфиса Чехова.

"Я обойдусь без долгих речей - просто благодарна каждому из 9 миллионов за то, что моя страница была вам интересна, за мой ежедневно взрывающийся директ, за то сообщество, которое сформировалось за эти годы", - написала Ксения Собчак.

"Я не знаю, как мы будем в дальнейшем пользоваться Инстаграмом и будем ли вообще, но то, что перемены произошли и как раньше уже не будет - это сто процентов. Я решила сделать пост и, о Боже, как жаль, что он вмещает только 10 фотографий. Смотрела ленту и ахнула, сколько мы с вами вместе прошли, братва!

Ребята, даже если завтра ничего не изменится, пусть этот пост будет моим большим признанием в любви к вам! Спасибо, что принимали меня любой и позволяли экспериментировать и создавать! Позволяли быть собой со всеми достоинствами и недостатками! И мотивировать этим многих девчат и мальчишек! Проходить вместе через сто этапов и с каждым днем наша семья становилась больше! Это все благодаря вам! Я вас очень сильно люблю! И всегда буду оставаться настоящей! Ну, а вы будьте рядом!" - попросила поклонников Настя Ивлеева.

"Грустно. Я вела инсту девять лет. Здесь целая жизнь, моя музыка, трогательные переписки, милые сохраненки, глупые сторис и главное - вы! Мои 8,1 миллиона. Спасибо каждому из вас за вашу любовь, поддержку, за наше общение здесь. Самая искренняя, добрая и такая родная аудитория. Пока не знаю, как привыкнуть к этому, но я надеюсь, что мы никогда не потеряемся и наша связь будет только крепче! Люблю", - высказалась Клава Кока.

"Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года (12.12.2012) делилась всем, что происходило: своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями. Официально заявляю: я, Ольга Бузова, никогда не накручивала подписчиков! Вы тут все мои, мои люди.

Я говорила это много раз, и сейчас хочу сказать еще! Я люблю вас и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет", - выразила свои эмоции Ольга Бузова.

"Ребятки мои прекрасные, даже не верю, что пишу этот пост. Я веду Инстаграм с 2012-го года. Столько крутых моментов, которыми я с вами поделилась за это время, было в моей жизни. Мне очень грустно. Я всегда старалась радовать вас и мотивировать на прекрасное. Я не хочу и не буду с вами прощаться! Остаемся на связи! Люблю вас очень!" - прокомментировала Наталья Рудова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1960469-vy-moya-semya-kak-rossiyskie-zvezdy-poproschalis-s-instagram-i-millionami-podpischikov/