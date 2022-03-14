СМИ сообщили, что Россия запросила у Китая военную помощь

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Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Россия обращалась к Китаю с просьбой предоставить военную помощь, включая беспилотники, передает CNN.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил опасение, что Китай может оказывать России поддержку.

"Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай оказывает какую-либо поддержку России, материальную или экономическую. Это наша забота. И мы сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне и не позволим любой стране компенсировать России ее потери от экономических санкций", - сказал Салливан.

Штаты предупредили, что "крупномасштабная" помощь Пекина России в обход американских санкций будет иметь последствия для КНР.

Представитель Китая утверждает, что не слышал о какой-либо помощи России. И страна "глубоко опечалена" войной в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960509-smi-soobschili-chto-rossiya-zaprosila-u-kitaya-voennuyu-pomosch/