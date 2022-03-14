Макрон обсудил с Зеленским и Байденом войну в Украине

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились усилить санкции в отношении России, пишет сайт Елисейского дворца.

Лидеры также договорились дальше предпринимать совместные действия, чтобы положить конец военным действиям в Украине.

Это подтвердили в официальном сообщении Белого дома.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить войну России против Украины", - сказано в сообщении.

Макрон выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью журналиста Брента Рено.

В этот же день французский президент поговорил с президентом Зеленским.

"Он [Макрон] выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский союз решил предоставить ему [Зеленскому] на Версальском саммите", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Зеленский снова заговорил о готовности к переговорам с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960498-makron-obsudil-s-zelenskim-i-baydenom-voynu-v-ukraine/