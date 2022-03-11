Twitter обозначит ярлыками публикации госСМИ Беларуси о войне в Украине

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Twitter сообщил, что будет добавлять ярлык к публикациям аккаунтов государственных СМИ Беларуси для достоверности информирования о войне в Украине.

"Мы стремимся предоставить прозрачность контента, который вы видите в Twitter. Сегодня мы добавляем ярлыки на аккаунты государственных СМИ в Беларуси, чтобы лучше отображать достоверную информацию о войне в Украине", - говорится в сообщении Twitter.

Глава отдела целостности сайта в Twitter Йоэль Рот заявил, что данное решение было принято после тщательного исследования роли белорусских СМИ "в войне в Украине".

Известно, что на прошлой неделе такими же ярлыками были отмечены российские государственные СМИ.

"Мы добавили ярлыки к твитам, которые содержат ссылки на сайты российских государственных СМИ, и предпринимаем шаги, чтобы значительно сократить распространение этого контента в Twitter", - сообщил Рот.

Тем временем Instagram и Facebook сняли запрет на призывы к насилию против российских военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960197-twitter-oboznachit-yarlykami-publikatsii-gossmi-belarusi-o-voyne-v-ukraine/