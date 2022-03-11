Россия будет ежедневно открывать гумкоридоры в Украине без согласований с украинской стороной

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российская сторона будет ежедневно открывать гуманитарные коридоры в Украине, передают "Известия".

По словам Мизинцева, на подконтрольных ВС России территориях российская сторона гарантирует обеспечение полной безопасности.

"Мы официально заявляем, что гуманитарные коридоры в сторону Российской Федерации будут в одностороннем порядке, без всяких согласований, открываться теперь ежедневно с 10:00, а на других направлениях – по согласованию с украинской стороной", – заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал, что они не договорились ни о каком прекращении огня. Также, по его словам, Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960205-rossiya-budet-ezhednevno-otkryvat-gumkoridory-v-ukraine-bez-soglasovaniy-s-ukrainskoy-storonoy/