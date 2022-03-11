Большие жертвы и гуманитарный кризис: в США и Европе не видят четкого срока окончания войны в Украине

Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Washington Post поговорил с представителями администрации Байдена, экспертами, дипломатами и политиками США и Европы о текущей ситуации в Украине.

Как подчеркивает издание, официальные лица не видят четкого окончания срока войны в Украине. А текущая ситуация, скорее всего, может привести к еще большим жертвам и поспособствует масштабному гуманитарному кризису в Украине.

Международное сообщество вводит санкции против России, но пока они никак еще заметно не повлияли на российского президента. Военное присутствие его войск лишь усилилось.

По словам чиновников, любой исход конфликта приведет к проигрышному варианту для Украины. А ее европейским соседям придется нести тяжелые последствия.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность того, что Россия потерпит поражение, но также больше вероятность того, что погибнет больше людей", - сказал европейский дипломат, который решил оставаться анонимным.

По словам экс-заместителя помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джима Таунсенда, финал "будет довольно сложным". И мировым лидерам придется иметь дело с Путиным "таким, какой он есть".

Отмечается, что Байден дал ясно понять, что не собирается вводить свои войска на территорию Украины. Поскольку это будет означать прямую конфронтацию с Россией. Также американский президент и другие лидеры НАТО отказали Зеленскому во введении бесполетной зоны над Украиной.

Таким образом, военная помощь со стороны США остается ограниченной.

Кроме того, представители администрации Байдена "в основном" не занимались дипломатическими вопросами с российской стороной. Хотя американский высокопоставленный чиновник заявил, что они взаимодействовали с ними с самого начала конфликта.

Госсекретарь Энтони Блинкен в среду заявил журналистам в Вашингтоне, что Путин может потерпеть "стратегическое поражение", несмотря на "краткосрочные тактические успехи, которые он может получить на Украине".

"И мы уже видели, что Россия потерпела неудачу в достижении своих главных целей. Удержать Украину не удалось. Он не сможет удерживать Украину в долгосрочной перспективе - опять же, каких бы тактических побед он не одержал", - заявил Блинкен.

Также в Госдепартаменте заявили, что Москва пока "не настроена на серьезную дипломатию".

Некоторые из аналитиков предупреждают, что США не могут не вмешиваться в конфликт. Поскольку это может привести к тому, что Кремль начнет полномасштабные бомбардировки крупнейших населенных пунктов Украины.

"Русские не собираются идти на уступки, сидя за столом напротив французов, турок, израильтян или украинцев", - сказал Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Тем временем один из европейских дипломатов выразил опасение, что жесткие санкции могут привести к экономическому краху России. Но при этом они необходимы. Так как бездействие может подтолкнуть Путина к дальнейшему продвижению на территорию НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960170-bolshie-zhertvy-i-gumanitarnyy-krizis-v-ssha-i-evrope-rasskazali-o-srokah-zaversheniya-voyny-v-ukraine/