Глава МИД Украины назвал условие России для прекращения огня
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Украинский политик заявляет, что они не договорились ни о каком прекращении огня. Также, по его словам, Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя, пишет "Украинская правда".
Отмечается, что, тем не менее, МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.
По информации издания, Дмитрий Кулеба на переговорах призвал к разблокировке гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в город гуманитарной помощи.
Также издание пишет, что в ходе встречи министр требовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.
"Я услышал от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", – заявил Кулеба.
Политик подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим решениям.
"Пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", – заключил глава украинского МИДа.
Напомним, что глава МИД России в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при определенных условиях.
Кроме того, Лавров высказался о предложении Касым-Жомарта Токаева провести переговоры между Россией и Украиной на территории Казахстана. Министр подчеркнул, что Россия признательна всем, кто предлагает услуги по урегулированию "тяжелого внутриукраинского кризиса".
Также Лавров высказался о возможности ядерной и Третьей мировой войн.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960126-glava-mid-ukrainy-nazval-uslovie-rossii-dlya-prekrascheniya-ognya/