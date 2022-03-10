Глава МИД Украины назвал условие России для прекращения огня

Дмитрий Кулеба. Фото: Anadolu Agency/Contributor/Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Украинский политик заявляет, что они не договорились ни о каком прекращении огня. Также, по его словам, Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя, пишет "Украинская правда".

Отмечается, что, тем не менее, МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.

По информации издания, Дмитрий Кулеба на переговорах призвал к разблокировке гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в город гуманитарной помощи.

Также издание пишет, что в ходе встречи министр требовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

"Я услышал от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся", – заявил Кулеба.

Политик подчеркнул, что Украина готова к дипломатическим решениям.

"Пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", – заключил глава украинского МИДа.

Напомним, что глава МИД России в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при определенных условиях.

Кроме того, Лавров высказался о предложении Касым-Жомарта Токаева провести переговоры между Россией и Украиной на территории Казахстана. Министр подчеркнул, что Россия признательна всем, кто предлагает услуги по урегулированию "тяжелого внутриукраинского кризиса".

Также Лавров высказался о возможности ядерной и Третьей мировой войн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960126-glava-mid-ukrainy-nazval-uslovie-rossii-dlya-prekrascheniya-ognya/