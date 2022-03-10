Национальный банк Украины обратился к Нацбанку Казахстана

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Украины обратился к центральным банкам государств, принимающих карты платежной системы "МИР", в том числе и Казахстану, с просьбой прекратить операции. Об этом говорится на официальном сайте украинского регулятора.

Национальный банк Украины обратился к руководству центральных банков Казахстана, Армении, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Кыргызстана с призывом приостановить любые операции с платежными картами платежной системы "МИР" в этих странах.

Нацбанк Украины призвал главные финрегуляторы вышеперечисленных стран прекратить обслуживание карт "МИР" в их сетях банкоматов и POS-терминалов, а также сделать невозможным использование этих карт в электронной коммерции и P2P-переводах.

Как отмечается в сообщении НБУ, этот призыв связан с острой необходимостью усилить глобальное финансовое давление на Россию, поскольку она продолжает наступление на Украину.

"НБУ стремится мобилизовать все возможные санкции против российского финансового сектора. Финансирование вооруженной агрессии против Украины должно быть прекращено. Именно поэтому мы очень рассчитываем на то, что наши международные партнеры поддержат наши инициативы в этом направлении", — заявил глава украинского Нацбанка Кирилл Шевченко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960143-natsionalnyy-bank-ukrainy-obratilsya-k-natsbanku-kazahstana/