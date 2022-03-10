"Казахские друзья делают это из добрых побуждений": Лавров о возможных переговорах России и Украины в Казахстане

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой высказался о предложении Касым-Жомарта Токаева провести переговоры между Россией и Украиной на территории Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Лавров заявил, что Россия признательна всем, кто предлагает услуги по урегулированию "тяжелого внутриукраинского кризиса".

"Главное, чтобы эти предложения, которые, как мы уверены, наши турецкие и казахские друзья делают из самых добрых побуждений, чтобы они не использовались украинской стороной, которая привыкла подменять реальные действия по выполнению своих обязательств внешними эффектами.

Я помню, что в Казахстан они предлагали перенести и контактную группу, когда еще минские договоренности теплились, предлагали они и турецкую площадку.

За этим всем кроется и крылось желание не выполнять свои работы, которые согласовали, и подменять это внешними эффектами. Но при наличии "добавленной стоимости", как сказал президент Путин, мы готовы на самые разные форматы, которые не должны созываться просто для говорильни", - заявил глава российского МИДа.

Напомним, ранее Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык. Также недавно сообщалось, что политический обозреватель Ник Пауэлл считает, что помочь завершению конфликта могут усилия президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960116-kazahskie-druzya-delayut-eto-iz-dobryh-pobuzhdeniy-lavrov-o-vozmozhnyh-peregovorah-rossii-i-ukrainy-v-kazahstane/