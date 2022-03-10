Лавров: Путин не отказывается от встречи с Зеленским

Сергей Лавров. Фото: Georg Hochmuth/Contributor/Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, но при определенных условиях.

Как пишет РИА Новости со слов Лаврова, в ходе встречи обсуждалась возможность встречи Путина с Зеленским, однако глава МИД РФ подчеркнул, что это не должно быть "встречей ради встречи".

"Всем хорошо известно, что президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности.

Мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему", - отметил Лавров.

Далее российский дипломат указал, что "президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским".

"Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку.

Три раунда (переговоров России и Украины - прим. ред.) состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем", - резюмировал Лавров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960120-lavrov-putin-ne-otkazyvaetsya-ot-vstrechi-s-zelenskim/