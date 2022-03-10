Главы МИД России и Украины встретились в Турции

Сергей Лавров на переговорах с Дмитрием Кулебой. Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Главы МИД России и Украины провели переговоры в Турции. На этой встрече Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба обсудили в том числе вопросы прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров, передает РИА Новости.

Глава МИД Украины заявил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня. Кроме того, Кулеба отметил, что переговоры были сложными.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, в скором времени там пообещали дать ответ.

Однако его украинский коллега заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

По итогам переговоров главы министерств двух государств Лавров и Кулеба проведут отдельные пресс-конференции.

Как пишет издание, переговоры министров прошли на полях дипломатического форума в Анталье, в них также принимает участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что готов сесть за стол переговоров и обсуждать окончание войны между Россией и Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960098-glavy-mid-rossii-i-ukrainy-vstretilis-v-turtsii/