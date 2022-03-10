Tesla сохранит зарплату украинским сотрудникам, призванным на военную службу

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Компания Tesla заявила, что будет выплачивать зарплату украинским сотрудникам, которых призовут на военную службу на родине, передает CNBC.

В американской компании отметили, что зарплата сохранится у сотрудников как минимум в течение трех месяцев.

"Украинские сотрудники Tesla, которых попросят вернуться, чтобы защищать свою страну, будут получать зарплату как минимум в течение трех месяцев", – говорится в письме от Tesla, которое компания разослала украинским сотрудникам в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

Через три месяца руководство компании примет дальнейшие решения о выплатах зарплаты, исходя из ситуации в Украине.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закрыла все свои 850 ресторанов в России. Несмотря на закрытие, компания продолжит платить своим сотрудникам заработные платы - в России в сети ресторанов работает 62 тыс. человек. Кроме того, McDonald’s приостановила работу 100 ресторанов в Украине. Работникам этих заведений также продолжат выплачивать зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959982-tesla-sohranit-zarplatu-ukrainskim-sotrudnikam-prizvannym-na-voennuyu-sluzhbu/