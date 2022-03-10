В России отменили тесты IELTS по английскому языку

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Международная система оценки знания английского языка IELTS отменила все экзамены в России "в связи с обострением внешнеполитической обстановки" в Украине, передает "Коммерсант".

"В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS – British Council & Cambridge Assessment English", – говорится в заявлении IELTS.

Россиянам, которые планировали сдать экзамены на знание английского языка, компания предложила перенести оплаченные средства на курсы по подготовке к нему. Поскольку деньги будут заморожены до возобновления тестирования на территории России.

В компании отметили, что на данный момент у них нет информации о точных сроках появления новых доступных дат для регистрации на экзамен IELTS.

Ранее образовательная платформа Coursera приостановила деятельность в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959968-v-rossii-otmenili-testy-ielts-po-angliyskomu-yazyku/