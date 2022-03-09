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Еще один телеканал решил прекратить свое вещание на территории Российской Федерации.

Телеканал Discovery прекращает свое вещание в России, говорится в официальном Instagram телеканала.

По данным ряда зарубежных СМИ, Discovery приостановит вещание всех своих каналов и сервисов.

В сеть входят такие телеканалы как Animal Planet, TLC и Eurosport - всего 15.

Напомним, что Eurosport уже объявил о прекращении трансляций на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959942-discovery-prekraschaet-svoe-veschanie-v-rossii/