Discovery прекращает свое вещание в России
Еще один телеканал решил прекратить свое вещание на территории Российской Федерации.
Телеканал Discovery прекращает свое вещание в России, говорится в официальном Instagram телеканала.
По данным ряда зарубежных СМИ, Discovery приостановит вещание всех своих каналов и сервисов.
В сеть входят такие телеканалы как Animal Planet, TLC и Eurosport - всего 15.
Напомним, что Eurosport уже объявил о прекращении трансляций на территории России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959942-discovery-prekraschaet-svoe-veschanie-v-rossii/