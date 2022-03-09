Украина готова обсудить нейтральный статус, заявил замглавы офиса Зеленского

Игорь Жовква. Фото: Facebook.com/igor.zhovkva

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква не исключил, что на переговорах с Россией могут говорить о вероятном нейтральном статусе.

Жовква выступил в эфире немецкого телеканала ARD, передает РБК-Украина.

По его словам, вопрос нейтрального статуса Украины может быть предметом обсуждения, если дойдет до прямых переговоров на самом высоком уровне.

"Переговоры и потенциальная договоренность возможны только после прекращения боевых действий и прекращения огня. Тогда можно было бы обсудить, как мог бы выглядеть возможный нейтралитет Украины", - цитирует слова замглавы офиса президента издание.

Украине нужны жесткие гарантии, чтобы нынешняя ситуация больше никогда не повторилась, добавил политик.

Он также отметил, что Киев попросил канцлера Германии Олафа Шольца помочь организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По мнению спикера только переговоры на президентском уровне могут решить ситуацию в Украине.

"Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу", - заявил Жовква.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский в своем обращении призвал российских солдат возвращаться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959939-ukraina-gotova-obsudit-neytralnyy-status-zayavil-zamglavy-ofisa-zelenskogo/