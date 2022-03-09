Какую гуманитарную помощь окажет Украине Казахстан

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О предоставлении гуманитарной помощи для Украины рассказали в официальном Telegram-канале правительства РК.

Гуманитарная деятельность является важным направлением внешнеполитической стратегии Казахстана, отметили в правительстве.

"Наша страна всегда стремится по мере возможности оказывать поддержку странам, чье население в силу различных обстоятельств оказывается в тяжелой гуманитарной ситуации", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что традиционно Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.

Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве принято решение о выделении Украине партии из 25 наименований медицинских препаратов общей стоимостью 2 251 445 долларов США.

Вес гуманитарной помощи составит 82 тонны.

В настоящее время прорабатывается вопрос доставки этого груза по месту назначения.

Доставка грузов непосредственно на территорию Украины на данный момент весьма затруднительна по соображениям безопасности.

"В этой связи правительство Казахстана договаривается с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом ФРГ глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией, в настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959941-kakuyu-gumanitarnuyu-pomosch-okazhet-ukraine-kazahstan/