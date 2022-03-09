США направят в Польшу ракеты "Патриот"

ЗРК "Патриот". Фото: Stocktrek Images/Getty Images

США направят в Польшу зенитно-ракетные комплексы "Патриот" в качестве обороны для союзников на фоне российско-украинского конфликта, передает CNN.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке передислоцировать две батареи "Патриот" в Польшу", - заявил представитель европейского командования США Адам Миллер.

Зенитно-ракетные комплексы "Патриот" направлены на уничтожение баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что они купят у Соединенных Штатов 250 танков "Абрамс".

М1 "Абрамс" считается основным боевым танком в США. Выпускается серийно с 1980 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959790-ssha-napravyat-v-polshu-rakety-patriot/