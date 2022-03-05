Польша купит у США 250 танков "Абрамс"

Танк "Абрамс". Фото: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США продадут им 250 танков "Абрамс".

Мариуш Блащак на своей официальной странице в Twitter заявил, что Польша подписала "важнейший контракт в области вооружения за многие годы".

"Польское войско укрепляется. Конгресс США выразил согласие на продажу Польше 250 танков "Абрамс". Это уже последний важный шаг перед подписанием соглашения на их приобретение. Это важнейший контракт в области вооружения за многие годы", – написал министр.

Ранее в польском кабмине объявили для российских авиакомпаний. Россия в ответ на санкции закрыла авиапространство для Польши, Чехии и Болгарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959505-polsha-kupit-u-ssha-250-tankov-abrams/