Coca-Cola, Pepsi и Starbucks остановили работу в России

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Еще три крупные компании – Coca-Cola, Pepsi и Starbucks – сообщили о прекращении своей деятельности на территории России.

На сайте Coca-Cola опубликовано заявление о приостановке работы в России из-за военной ситуации в Украине.

"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств", – говорится на сайте компании.

Компания PepsiCo также заявила о прекращении рекламной деятельности и продаж напитков своего бренда на территории РФ, передает Reuters.

Приостановить работу в России и закрыть сотни своих кофеен решили и в Starbucks.

Кроме того, как пишет издание, представители Amazon.com сообщили, что прекратят принимать новых клиентов для своих облачных сервисов в России и Украине. Universal Music приостановила деятельность в России, а сервис онлайн-знакомств Bumble Inc удалит свои приложения из магазинов в России и Беларуси.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закрывает все свои 850 ресторанов в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959771-coca-cola-pepsi-i-starbucks-ostanovili-rabotu-v-rossii/