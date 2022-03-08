В США высказались о том, есть ли в планах Путина восстанавливать СССР

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Американский специалист по России, директор Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджела Стент высказалась о том, есть ли в планах президента РФ Владимира Путина восстанавливать СССР, передает РИА Новости.

"Он хочет восстановить Россию как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу - несмотря на то, что он не стремится восстановить СССР. Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами", - заявила Анджела Стент, выступая на международной энергетической конференции CERAWeek.

Политолог обратила внимание на то, что Россия потребовала от НАТО возвращения к границам 1997 года. На основании этого эксперт предположила, что в амбиции российского руководства также входит восстановление влияния Москвы над Польшей и странами Балтии.

"В текущем году ему исполняется 70, и президент России видит в этом своего рода наследие. Не только европейцы, но и США пытались перезагрузить отношения с Россией и выстраивать диалог с ним как с прагматичным человеком", - заявила американский аналитик.

Предположения о якобы намерении России восстановить Советский Союз высказываются в США не впервые.

Между тем президент РФ неоднократно озвучивал свою позицию по данному вопросу, отмечая, что восстанавливать СССР "бессмысленно, невозможно и нецелесообразно".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959710-v-ssha-vyskazalis-o-tom-est-li-v-planah-putina-vosstanavlivat-sssr/