Путин: Задачи в Украине решают только профессиональные военные

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 8 марта заявил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в военной операции в Украине, дополнительный призыв резервистов из запаса проводиться не будет. Текст выступления опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент России обратился к родным военнослужащих, которые сейчас находятся в Украине.

"Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции.

Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.

Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России", - сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее стало известно, что главы МИД Украины и России договорились о встрече в Турции, которая должна пройти 10 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959712-putin-zadachi-v-ukraine-reshayut-tolko-professionalnye-voennye/