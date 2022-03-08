"Хотят сделать президентом Украины": самолет Януковича заметили в Минске

Виктор Янукович. Фото: instagram.com/yanukovichviktor

7 марта самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске, а вечером того же дня покинул столицу Беларуси. Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, днем 7 марта появилась информация, что борт Виктора Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Позже вечером самолет бывшего президента Украины вылетел из столицы Беларуси.

Источники в авиасфере подтвердили "Украинской правде", что речь идет именно о самолете Януковича.

Судя по предоставленной информации, воздушное судно несколько раз за неделю летало по России, а затем приземлилось в Беларуси.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. Здесь отмечали, что "Кремль хочет сделать его президентом Украины".

В офисе президента Владимира Зеленского в ответ на это сообщили, что информация свидетельствует о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

Напомним, в январе 2019 года Виктора Януковича признали виновным в госизмене. Приговор был вынесен заочно, так как политик бежал из Украины в 2014 году. Свою вину он не признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959722-hotyat-sdelat-prezidentom-ukrainy-samolet-yanukovicha-zametili-v-minske/