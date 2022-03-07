Звание "города-героя" присвоил Зеленский шести украинским городам
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание "города-героя" шести городам – Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.
Отрывок текста из соответствующего указа публикует Kharkiv Today.
"В целях награждения подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю:
- установить почетное отличие "Город-герой Украины";
- присвоить почетное отличие "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову", – говорится в тексте указа.
Анонсировал данный указ Зеленский в своем видеообращении. Перевод его слов с украинского приводит РБК Украина.
"Наши герои – города-герои. Я решил отметить их специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", – сказал Зеленский.
Как отмечает издание, город-герой в Украине – высшая степень отличия, которой удостоены четыре города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны.
Это звание присвоено:
- Одессе;
- Севастополю;
- Киеву;
- Керчи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959669-zvanie-goroda-geroya-prisvoil-zelenskiy-shesti-ukrainskim-gorodam/