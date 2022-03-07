Звание "города-героя" присвоил Зеленский шести украинским городам

Владимир Зеленский. Фото: Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание "города-героя" шести городам – Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.

Отрывок текста из соответствующего указа публикует Kharkiv Today.

"В целях награждения подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины постановляю:

установить почетное отличие "Город-герой Украины";

присвоить почетное отличие "Город-герой Украины" городам: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову", – говорится в тексте указа.

Анонсировал данный указ Зеленский в своем видеообращении. Перевод его слов с украинского приводит РБК Украина.

"Наши герои – города-герои. Я решил отметить их специальным званием, как это уже когда-то было, когда победили другое нашествие, но похожее, очень похожее", – сказал Зеленский.

Как отмечает издание, город-герой в Украине – высшая степень отличия, которой удостоены четыре города, прославившихся героической обороной во время Второй мировой войны.

Это звание присвоено:

Одессе;

Севастополю;

Киеву;

Керчи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959669-zvanie-goroda-geroya-prisvoil-zelenskiy-shesti-ukrainskim-gorodam/