Путин назвал русских и украинцев одним народом

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совбеза РФ. Он рассказал о ходе спецоперации в Украине.

Путин сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему в Украине, пишет РИА Новости.

"Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Все этнические группы России невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России", - заявил Путин.

Членам семей военнослужащих, погибших в ходе операции, будут выплачены более 7 млн рублей, раненные получат дополнительную выплату в 3 млн рублей, пообещал он.

Путин также назвал русских и украинцев одним народом.

"Русские и украинцы - один народ, я никогда от этого не откажусь", - сказал президент России.

По словам Путина, спецоперация в Украине идет по плану, в строгом соответствии с графиком.

Напомним, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции с участием мировых СМИ призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959185-putin-nazval-russkih-i-ukraintsev-odnim-narodom/