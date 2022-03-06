"Вы нам не враги": Байден обратился к россиянам
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к россиянам. Его слова опубликовал официальный Twitter-аккаунте Госдепартамента США.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", - процитировал Госдеп США главу государства.
На опубликованном фото написано: "Гражданам России: Вы нам не враги".
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что военная операция в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее .
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959578-vy-nam-ne-vragi-bayden-obratilsya-k-rossiyanam/