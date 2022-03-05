В офисе Зеленского обозначили сроки третьих переговоров между Украиной и Россией

Флаги России и Украины. Фото: MicroStockHub/Getty Images

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций по ситуации в Украине состоится в ближайшие два дня.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк изданию "Страна.ua".

"В ближайшие день-два. Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса", - ответил Подоляк на вопрос о следующих переговорах.

Он уточнил, что изменений в составе украинской делегации не планируется.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. При этом украинская сторона отмечала, что не получила желаемого результата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959553-v-ofise-zelenskogo-oboznachili-sroki-tretih-peregovorov-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey/