Третий раунд переговоров может состояться в ближайшие дни, заявили в офисе Зеленского

Флаги России и Украины. Фото: Gettty Images/ Kagenmi

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Как пишет Telegram-канал "УНИАН - новости Украины", Подоляк сообщил, что новый раунд переговоров случится завтра или послезавтра.

При этом он подчеркнул, что стороны поддерживают постоянную связь друг с другом.

Также РИА Новости со слов Подоляка сообщает о том, что обмен пленными станет "одной из опций" переговоров для украинской стороны.

"Для того, чтобы не убивали людей, мы готовы ехать (на переговоры - ред.) в любое время и работать дальше", - сказал советник.

Помимо этого по информации ТАСС, Подоляк признал, что позиция России на переговорах жесткая, как и позиция Украины.

"Позиция Российской Федерации жесткая. Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая, поэтому переговоры будут идти тяжко, но они будут идти", - пояснил он.

Украинской стороне, по словам спикера, четко понятна позиции России, поэтому работать комфортно.

Другой член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев и Москва договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы "хоть как-то договориться".

Напомним, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился накануне.

Также ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что "у России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959368-tretiy-raund-peregovorov-mozhet-sostoyatsya-v-blizhayshie-dni-zayavili-v-ofise-zelenskogo/