Илон Маск поддержал Украину

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил поддержку Украине.

Основатель компаний SpaceX и Tesla на своей странице в Twitter пожелал Украине держаться сильной.

"Держись сильной, Украина", – написал Илон Маск.

В следующей публикации в соцсети миллиардер выразил соболезнования "великим людям России, которые этого не хотят", подразумевая российско-украинский военный конфликт.

Ранее Илон Маск открыл доступ к терминалам системы спутникового интернета Starlink для Украины. Согласно данным сервиса Speedtest, скорость скачивания интернета, покрытие которым обеспечивают спутники, варьируется от 100 до 200 МБ/с. Starlink - это глобальная спутниковая система, которая позволяет пользоваться быстрым и бесплатным интернетом. Однако бесплатный он весьма условно: комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу - 99 долларов в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959452-ilon-mask-podderzhal-ukrainu/