Илон Маск открыл доступ к Starlink для Украины

Илон Маск. Фото: Win McNamee/Getty Images

Илон Маск, Основатель компании SpaceX, открыл доступ к терминалам системы спутникового интернета Starlink для Украины.

"Услуги Starlink теперь предоставляются в Украине. Новые терминалы уже в пути", - цитирует его слова ТАСС.

Отметим, что сеть Starlink предназначена для обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.

Два дня назад, 25 февраля, компания SpaceX заявила об успешном выводе на околоземную орбиту очередной партии из 50 мини-спутников Starlink.

Таким образом, в настоящее время орбитальная группировка спутников SpaceX состоит из почти 2 тыс. космических аппаратов, тем самым компания Илона Маска стала крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958195-ilon-mask-otkryl-dostup-k-starlink-na-ukraine/