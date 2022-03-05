Японские Panasonic, Hitachi, Komatsu приостановили поставки в Россию

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Японские производители тяжелого оборудования Hitachi и Komatsu приостановили поставки в Россию, передает Nikkei Asia.

Об этом компании сообщили в пятницу.

К списку японских компаний, которые приостанавливают деятельность в России, присоединилась Panasonic.

"Было принято решение временно приостановить отгрузки товаров на территорию России. Однако компания "Panasonic Рус" продолжает работать, оказывать сервисную и иную поддержку нашим партнерам и клиентам в регионе", - цитирует компанию РБК.

Японский производитель повседневной одежды Uniqlo пожертвовал 10 миллионов долларов в фонд Агентства ООН по делам беженцев. Деньги будут направлены на помощь украинцам, которые покинули недавно родину из-за военных действий, передает Fashion United.

Фирма также пожертвует 100 тыс. единиц зимней одежды, 100 тыс. единиц повседневной одежды и других предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959438-yaponskie-panasonic-hitachi-komatsu-priostanovili-postavki-v-rossiyu/