Американские СМИ сообщили о планах Москвы "бомбить города" Украины до полного подчинения

Мужчина пробегает перед горящим домом в Ирпене под Киевом. Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Источник в западной разведке сообщил, что у Москвы есть намерение "бомбить города" до полного подчинения, передает CNN.

Это может привести к гораздо большим жертвам среди мирного населения.

Помимо этого Россия, по слухам, направит в Украину в ближайшие дни или недели до тысячи наемников. Американские власти уже сообщали о возможных "российских наемниках" ранее.

Другие официальные лица США заявили, что Россия может нацелиться на гражданское население в этой войне, сместив акцент с военных объектов.

Это же отметил во время пресс-конференции госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что российские атаки стали больше сказываться на мирных гражданских.

"Атаки Кремля наносят все больший ущерб гражданскому населению. Сотни, если не тысячи украинцев были убиты, гораздо больше ранены", - сказал он.

Блинкен также оценил шансы Украины на победу.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959417-amerikanskie-smi-soobschili-o-planah-moskvy-bombit-goroda-ukrainy-do-polnogo-podchineniya/