"Со временем, безусловно": госсекретарь США оценил шансы Украины на победу

Энтони Блинкен. Фото: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images

Госсекретарь США Блинкен в разговоре с Би-би-си заявил об уверенности, что Украина может одержать победу в этой войне.

"Со временем, безусловно", - ответил Блинкен на вопрос, уверен ли он, что у Украины есть шанс на победу.

Он отметил "необычайную устойчивость" украинского народа, но не смог ответить на вопрос, сколько может продлиться война.

"Я не могу вам сказать, как долго это будет продолжаться. Я не могу вам сказать, сколько времени это займет", - сказал он.

По словам Блинкена, военная операция уже пошла не так, как это запланировал изначально Путин.

"Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что международное сообщество готово предоставить украинцам помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959399-so-vremenem-bezuslovno-gossekretar-ssha-otsenil-shansy-ukrainy-na-pobedu/