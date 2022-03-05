Louis Vuitton, Chanel, Hermes и другие модные гиганты приостановили продажи в России

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Французские бренды Louis Vuitton, Chanel и Hermes решили приостановить продажи в России, передает Би-би-си.

Производитель люксовых сумок Birkin Hermes и элитный бренд ювелирных украшений Cartier были одними из первых, кто заявил о приостановке деятельности в России.

Вслед за ними такое же решение приняли в транснациональной компании LVMH, куда входят такие бренды как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другие. Они закрыли 124 бутика по всей России.

Затем это сделали представители Chanel и Kering, в которую входят Gucci и Saint Laurent.

Высказались в поддержку Украины Prada и Armani. Джорджо Армани на недавнем показе в знак солидарности с украинским народом отключил музыкальное сопровождение. Однако оба бренда пока не приостанавливали свою деятельность в России.

Ранее мы писали, какие западные компании приостановили работу в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959407-louis-vuitton-chanel-hermes-i-drugie-modnye-giganty-priostanovili-prodazhi-v-rossii/