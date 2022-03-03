Какие западные компании приостановили работу в России

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РИА Новости рассказали, какие западные компании прекратили работу и остановили продажи в России.

На данный момент остановили продажу своих товаров Apple, H&M, Nike. Бренд Karl Lagerfeld прекратил работу в России. ASOS перестали обрабатывать заказы, а доставка с интернет-магазина iHerb приостановлена из-за проблем с логистикой, вызванных санкциями.

Остановлены поставки General Motors и Volkswagen, Nissan, Toyota, Lexus в Россию. В стране полностью заморожен бизнес Daimler Truck, Boeing, а Airbus и Embraer прекратили оказывать техподдержку.

Mercedes, BMW и Volvo приостановили поставки и прекратили производство на российской территории.

Dell остановил продажу продукции в России. То же самое сделали AMD и Intel. Разработчик Valve ограничил для российских пользователей способы покупки игр в Steam.

Приостановили выход своих проектов в российский прокат студии Walt Disney, Paramount и Warner Bros, Universal, Sony.

Также мы писали, что работу над российскими проектами приостановили Netflix.

Между тем алюминиевая компания из США Alcoa прекратит сотрудничество с российским компаниями на фоне ситуации в Украине. Об этом они сообщили на официальном сайте.

Приостановил также свою деятельность немецкий производитель ПО для организаций SAP.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959094-kakie-zapadnye-kompanii-priostanovili-rabotu-v-rossii/