Путин пытается "привлечь ОДКБ в войну против Украины", заявили в СНБО Украины

Флаги государств-членов ОДКБ. Фото: odkb-csto.org

В Совете Нацбезопасности Украины заявили, что президент России Владимир Путин хочет привлечь к военной операции в Украине другие страны, в частности государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такую версию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Его слова приводит агентство УНИАН.

"Наша разведка дает следующие данные. Путин очень хочет привлечь ОДКБ: киргизов, узбеков и другие народности. Если мы это увидим, это будет вообще недопустимо.

Сейчас есть информация, что они пытаются собирать с Дальнего Востока, где живут удмурты и якуты. Они уже там собирают, потому что желающих воевать у них уже не так много", - отметил Данилов.

Напомним, государствами-членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Ранее МИД Казахстана озвучил официальную позицию страны по ситуации в Украине - в министерстве заявили, что Казахстан ни поддерживает ни одну из сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959394-putin-pytaetsya-vtyanut-odkb-v-voynu-protiv-ukrainy-zayavili-v-snbo-ukrainy/