Путин: У России нет никаких недобрых намерений в отношении соседей

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский" заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей, и призвал всех задуматься о нормализации отношений. Выступление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - заявил Путин.

По его совам, нет никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать отношения.

"И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959354-putin-u-rossii-net-nikakih-nedobryh-namereniy-v-otnoshenii-sosedey/