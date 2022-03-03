"Сядь со мной за стол переговоров": Зеленский обратился к Путину (видео)

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину.

Украинский лидер провел пресс-конференцию с представителями мировых СМИ, пишет РБК-Украина.

В ходе пресс-конференции он эмоционально обратился к президенту России.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем - я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься? - заявил Зеленский перед журналистами.

Напомним, что в настоящее время в Беларуси проходят переговоры делегаций России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959184-syad-so-mnoy-za-stol-peregovorov-zelenskiy-obratilsya-k-putinu/