Азиатский инфраструктурный банк приостановил проекты в России и Беларуси

Здание АБИИ. Фото: Getty Images/ Future Publishing / Contributor

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) приостановил проекты, связанные с РФ и Беларусью из-за ситуации вокруг Украины, сообщается на официальном сайте организации.

Банк выражает сочувствие всем пострадавшим. В организации отметили, что приверженность международному праву лежит в основе АБИИ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить финансовую целостность АБИИ на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации. В этих обстоятельствах и в интересах банка руководство приняло решение о том, что вся деятельность, связанная с Россией и Беларусью, приостановлена и пересматривается", - говорится в заявлении.

В организации выразили готовность предоставлять финансирование и оказывать поддержку членам банка, которые прямо или косвенно пострадали из-за сложившейся ситуации.

Напомним, что ряд иностранных компаний постепенно исчезает с российского рынка на фоне санкций и экономических трудностей. Сегодня Lego, Volkswagen и IKEA заявили о том, что приостанавливают свою деятельность в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959180-aziatskiy-infrastrukturnyy-bank-priostanovil-proekty-v-rossii-i-belarusi/