Верховная Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации

Здание Верховной Рады. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

14 законов и одно постановление были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Украины, сообщается на официальной странице украинского парламента в Facebook.

Радой был утвержден указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

Кроме того было одобрено обращение в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.

Еще Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности в Украине.

А также ряд других законов.

Напомним, что неделю назад украинский лидер подписал указ о всеобщей мобилизации. Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959172-verhovnaya-rada-utverdila-ukaz-zelenskogo-o-vseobschey-mobilizatsii/