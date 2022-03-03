Верховная Рада утвердила указ Зеленского о всеобщей мобилизации
14 законов и одно постановление были приняты на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Украины, сообщается на официальной странице украинского парламента в Facebook.
Радой был утвержден указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
Кроме того было одобрено обращение в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.
Еще Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности в Украине.
А также ряд других законов.
Напомним, что неделю назад украинский лидер подписал указ о всеобщей мобилизации. Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959172-verhovnaya-rada-utverdila-ukaz-zelenskogo-o-vseobschey-mobilizatsii/