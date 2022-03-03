Lego, Volkswagen и IKEA приостанавливают свою деятельность в России

Офис Volkswagen. Фото: SOPA Images/Contributor/Getty Images

Ряд иностранных компаний постепенно исчезает с российского рынка на фоне санкций и экономических трудностей. Недавно этот список пополнился еще несколькими фирмами.

Известный немецкий концерн Volkswagen прекращает поставки автомобилей в Россию, а также останавливает свое производство в РФ. О решении автопроизводителя сообщается в официальном компании.

"Volkswagen Group приняла решение остановить производство автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления. Экспорт автомобилей в Россию также будет прекращен", - говорится в твите.

Также в компании пообещали выплатить пособия по сокращению тем россиянам, которые потеряли работу на заводах VW из-за решения компании.

Также деятельность в России приостановила IKEA. Об этом сообщается в Twitter-профиле компании.

"Война в Украине имеет огромные человеческие последствия и приводит к серьезным нарушениям цепочки поставок и условий торговли, поэтому группы компаний приняли решение временно приостановить деятельность IKEA в России", - говорится в сообщении.

Поставки своей продукции в Россию приостановила и известная датская компания Lego, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Компания Lego не отправляет наборы игрушек в Россию. Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта", - заявили производители игрушек.

В связи с событиями на Украине всю свою деятельность на территории России приостанавливает чешский концерн Skoda Auto. Об этом заявила пресс-секретарь Симона Гавликова, которую цитирует издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959154-lego-volkswagen-i-ikea-priostanavlivayut-svoyu-deyatelnost-v-rossii/