Начался второй раунд переговоров России и Украины (фото, видео)

Переговоры делегаций РФ и Украины. Фото: twitter.com/Podolyak_M

Второй этап российско-украинских переговоров начался в Брестской области в Беларуси.

Информацию об этом корреспондентам РИА Новости подтвердил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Отмечается, что перед началом переговоров участники обменялись рукопожатиями. Издание публикует кадры с места событий.

Глава российской делегации Владимир Мединский ранее сообщал, что Россия сформировала блок предложений из трех частей, посвященных военно-техническому, гуманитарно-международному и политическому аспектам урегулирования.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter о старте переговоров и вопросах, которые намерена рассмотреть украинская делегация.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: Немедленное прекращение огня. Перемирие. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", - написал он.

Напомним, ранее в Сети показали кадры прибытия украинских делегатов в Беларусь для проведения переговоров с РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959177-nachalsya-vtoroy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-foto-video/