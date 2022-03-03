Украинская делегация прибыла к месту переговоров (видео)

Флаги России и Украины. Фото: Getty Images/MicroStockHub

Российские СМИ сообщили о прибытии членов украинской делегации в Беларусь на второй раунд переговоров.

Второй раунд пройдет на территории Брестской области, пишет РИА Новости. Издание также публикует кадры прибытия украинской делегации.

Ранее глава офиса Зеленского в своем Twitter Михаил Подоляк сообщал о скором начале переговоров. Он опубликовал фотографию из вертолета, в котором делегация направлялась к месту встречи.

Напомним, что украинская делегация сообщала о скором старте переговоров с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959175-ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-k-mestu-peregovorov-video/