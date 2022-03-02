Глава МИД России Лавров: третья мировая война стала бы ядерной

Сергей Лавров. Фото: Dimitar Dilkoff/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможный масштаб Третьей мировой войны в случае ее начала.

В интервью телеканалу Al Jazeera Лавров заявил, что в том случае, если Третья мировая война состоится, она будет проходить с использованием ядерного оружия.

"Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной", - сказал министр.

Лавров таким образом вспомнил о словах президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что альтернативой жестким санкциям в отношении России была бы Третья мировая война.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958904-glava-mid-rossii-lavrov-tretya-mirovaya-voyna-stala-by-yadernoy/