"Военное положение в России": уполномоченный по правам человека прокомментировала рассылку

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Уполномоченный по правам человека в России Москалькова опровергла в своем официальном Telegram информацию о том, что в России собираются ввести военное положение с 4 марта.

Ранее УНИАН, ссылаясь на информацию украинской разведки, сообщил, что Путин собирается ввести в России военное положение с 4 марта.

Эту информацию опровергла Татьяна Москалькова.

Она заявила, что региональным уполномоченным по правам человека стали поступать сообщения от ее имени о введении военного положения в России. Москалькова призвала не верить этому.

"От моего имени стали поступать сообщения о якобы введении по всей стране военного положения. Призываю не поддаваться подобного рода информационным провокациям", - гласит сообщение.

Тем временем российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Позже в комитете рассказали о причинах такого решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959111-voennoe-polozhenie-v-rossii-upolnomochennyy-po-pravam-cheloveka-prokommentirovala-rassylku/