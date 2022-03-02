Байден сообщил о помощи Украине в 1 млрд долларов

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Президент США во время обращения к Конгрессу заявил, что они готовы оказывать Украине помощь в размере более одного миллиарда долларов, передает РИА Новости.

"Мы предоставляем Украине свыше одного миллиарда долларов прямого содействия. И мы продолжим оказывать помощь украинскому народу, который защищает свою страну", - заявил Байден.

Кроме того, Байден заявил, что США не будут участвовать в военных действиях в Украине, объявил о закрытии воздушного пространства для России.

А также сообщил, что американское правительство будет преследовать российских олигархов, поддерживающих Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958785-bayden-soobschil-o-pomoschi-ukraine-v-1-mlrd-dollarov/