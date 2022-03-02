Украина запретит российским судам входить в свои территориальные воды

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Власти Украины готовят документы о запрете для российских судов на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для украинских судов на вход в порты России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство инфраструктуры Украины.

"Ожидается принятие правительством Украины двух решений: о расторжении соглашения об использовании внутренних водных путей с Беларусью, о закрытии портов Украины для судов под флагом РФ, запрете захода украинских судов в порты РФ, а также обращение к Международной морской организации с целью распространения указанной информации и внедрения аналогичных санкций другими странами", - цитирует издание заявление украинского министерства.

Отмечается, что и для судов под флагом Украины будет введен запрет на заход в порты РФ.

Издание пишет, что ранее решение ввести запрет на заход российских судов в свои порты в связи с ситуацией на Украине приняли Великобритания и Канада.

Между тем Турция закрывает свои проливы и для России, и для Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958753-ukraina-zapretit-rossiyskim-sudam-vhodit-v-svoi-territorialnye-vody/