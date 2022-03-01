Какие последствия может иметь отключение России от SWIFT, рассказали эксперты

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Отключение России от SWIFT может привести к гигантским перерасходам в международной банковской системе и заставит монетарные власти печатать больше долларов. Такие прогнозы сделал стратег Credit Suisse Group Золтан Позар, передает Bloomberg.

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Позар сравнил текущую ситуацию с мировым экономическим кризисом 2008 года и началом пандемии COVID-19 в марте 2020 года.

"Исключение России из SWIFT приведет к гигантским перерасходам. Подобную картину мы наблюдали в марте 2020 года и в начале 2008 года. Российские банки не смогут совершать платежи из-за исключения из SWIFT точно так же, как Lehman Brothers Holdings в 2008 году не мог отправлять платежи, потому что головной офис не хотел делать это. История не повторяется, она рифмуется", — сказал Золтан Позар.

По мнению Позара, соглашений об обратном выкупе будет недостаточно, и монетарным властям придется печатать больше долларов. Сейчас доллар растет по отношению ко всем валютам, поскольку последствия обострения конфликта в Украине подпитывает спрос на мировую резервную валюту. Инвесторы ищут убежища, волатильность рынка резко возрастает из-за кризиса. Глобальное инфляционное давление усиливается.

По мнению стратегов National Australia Bank, в этой ситуации Центральный банк России может оказаться беспомощным в своих попытках защитить рубль. Глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Атрилл сказал, что цель всех санкций состоит в том, чтобы лишить ЦБ России беспрепятственного доступа к его валютным резервам, которые составляют 643 млрд долларов.

"Если ЦБ России не сможет получить доступ к резервам, он не сможет защитить рубль от свободного падения", — сказал Рэй Атрилл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958384-kakie-posledstviya-mozhet-imet-otklyuchenie-rossii-ot-swift-rasskazali-eksperty/