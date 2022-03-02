"Я пока не ощущаю от первой встречи конкретики": Зеленский о переговорах с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN прокомментировал первый этап переговоров с Россией - по словам украинского лидера, он "не ощущает никакой конкретики".

Выдержку из интервью Зеленского опубликовало ТАСС.

Как отметил президент Украины, для продолжения диалога нужен компромисс.

"Я пока не ощущаю <...> от этой первой встречи конкретики. Есть единственное - это 1% того, что они (делегации) снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед", - цитирует издание Зеленского.

Глава Украины добавил также, что для продолжения переговоров нужно стремление идти на компромиссы.

"Вы же знаете, чтобы делать шаги вперед, нужно, чтобы кто-то делал шаги навстречу. А там, где есть большие проблемы и риски терять ежедневно людей, надо делать шаги назад. Это диалог", - отметил Зеленский.

Кроме того, он заявил, что западные страны должны дать Украине юридические гарантии безопасности, если не хотят принимать ее в НАТО.

Отметим, в ходе этого же интервью Зеленский отметил, что готов к переговорам с Путиным, но России "следует сначала прекратить бомбежку".

Напомним, интервью было записано в бункере Зеленского в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958734-ya-poka-ne-oschuschayu-ot-pervoy-vstrechi-konkretiki-zelenskiy-o-peregovorah-s-rossiey/