Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Twitter-аккаунте потребовал отключить Россию от системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной.
"Пакет дополнительных жестких санкций против России от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном.
Мы требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других эффективных шагов для остановки агрессора", – написал Зеленский.
Ранее президент Украины заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.
Также ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал выдвинуть самый жесткий пакет санкций против России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957819-zelenskiy-potreboval-vvesti-bespoletnuyu-zonu-nad-ukrainoy/