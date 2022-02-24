Зеленский потребовал ввести бесполетную зону над Украиной

Владимир Зеленский. Фото: Eduardo Munoz/Pool/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем потребовал отключить Россию от системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной.

"Пакет дополнительных жестких санкций против России от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном.

Мы требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других эффективных шагов для остановки агрессора", – написал Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

Также ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал выдвинуть самый жесткий пакет санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957819-zelenskiy-potreboval-vvesti-bespoletnuyu-zonu-nad-ukrainoy/